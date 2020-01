Fortnite: un nuovo aggiornamento in arrivo la prossima settimana?

Negli ultimi due anni Epic ha coccolato i giocatori di Fortnite fornendo nuovi aggiornamenti con cadenza regolare. Questa settimana, in ogni caso, non solo è stato posticipato l'inizio della Stagione 2 del Capitolo 2 di Fortnite al 20 febbraio, non è stato neppure pubblicato un update. L'ultimo, l'aggiornamento 11.40, risale al 15 gennaio.

Il motivo? Prima dell'avvio della nuova season Epic Games intende sostituire il motore fisico attuale di Fortnite con il più prestante Chaos dell'Unreal Engine. La sua implementazione avverrà con l'aggiornamento 11.50, ufficialmente previsto per un generico "inizio del mese di febbraio". La compagnia americana si è presa una pausa per poter testare a fondo il nuovo motore con un gruppo di giocatori selezionati, prima di renderlo disponibile ufficialmente.

Al momento, in ogni caso, latitano i nuovi contenuti. I data miner, sondando i file di gioco, hanno scoperto che nel codice di non c'è nulla di nascosto e potenzialmente "attivabile" nei prossimi giorni. È improbabile che Epic decida di lasciare i giocatori a secco per tutto questo tempo, pertanto è possibile che durante la prossima settimana verrà pubblicato un aggiornamento "intermedio", per tenere impegnati i giocatori in vista del lancio dell'update 11.50 con il nuovo motore fisico. Se l'ipotesi dovesse rivelarsi veritiera, allora ne sapremo di più tra mercoledì 29 e giovedì 30 gennaio, giornate solitamente scelte da Epic Games per il lancio di nuovi contenuti. Nel frattempo, sembra che Epic Games stia anche preparando un evento crossover con Brids of Prey, film con protagonista Harley Quinn.