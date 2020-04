Fortnite, update 12.50: tutte le novità della Battaglia Reale

Com'è ormai ben noto, Epic Games non sta più diffondendo le note della patch per quanto concerne i cambiamenti alla Battaglia Reale di Fortnite. Pertanto, alla pubblicazione di ogni nuovo aggiornamento è sempre necessario attendere un po' di tempo affinché i giocatori scoprano tutte le modifiche.

Quali sono le novità apportate alla Battaglia Reale dalla patch 12.50 di Fortnite pubblicata nella tarda mattinata di oggi 29 aprile? Tanto per cominciare, a seguito delle numerose lamentele dei giocatori, è stato depotenziato il Fucile di Precisione Pesante. Il danno delle varianti Epica e Leggendaria è stato pesantemente ridotto da 150/157 a 126/132. In aggiunta, è stato attuato un cambiamento alla mira assistita su PC, che secondo i giocatori fornisce un grosso vantaggio a chi utilizza il controller rispetto a chi gioca con mouse e tastiera. Stando a quanto dichiarato da Epic, adesso la mira assistita lavora ad una frequenza di 60 Hz, e non più a 240 Hz. Questo dovrebbe ridurre le discrepanze tra i due sistemi di controllo, ma nei prossimi giorni verranno condotti dei test in merito per appurare la reale efficacia del cambiamento.

Infine, segnaliamo l'introduzione di una nuova modalità per Gioco di Spie, chiamata Operazione: Carico Strategico. L'obiettivo di una squadra è quello di scortare un furgone a destinazione, mentre l'altra deve fare i tutto per fermarlo. Alla fine di ogni round vengono rivelate informazioni top secret con cui sbloccare nuove tecnologie e ottenere attrezzatura essenziale e abilità speciali per l'arsenale in Giochi di spie. Vincendo round o partite intere vengono fornite informazioni extra. Le tecnologie possono essere usate per sbloccare potenziamenti unici in tutti i Giochi di spie. Ad esempio, la nuova abilità Bastone appuntito carica il piccone, mentre Mira agile permette di mantenere la mobilità mentre si punta sui nemici. Le tecnologie sbloccate si conserveranno per l'intera stagione.

Segnaliamo che tra le nostre pagine trovate la guida alla sfida segreta Disarma le armate di gnomi e orsacchiotti, introdotta anch'essa con la patch 12.50.