Fortnite, update 14.50: un leak svela le possibili skin PS5, ritornano i jet-pack

Nel corso delle ultime ore è stato pubblicato un nuovo aggiornamento di Fortnite Capitolo 2 su PC e console, il quale non solo ha introdotto alcune novità nel battle royale di Epic Games ma ha anche permesso ai dataminer di scoprire delle interessanti informazioni sui contenuti in arrivo esclusivamente per gli utenti PlayStation 5.

Per quello che riguarda le novità dell'update 14.50, il quale pone le basi per l'aggiornamento gratuito a Xbox Series X e PS5 in arrivo la prossima settimana, è ora possibile trovare in giro per l'isola il jet-pack, gadget già visto in passato ma che questa volta è ispirato dal punto di vista estetico a quello dell'armatura di Iron Man. La patch rimuove inoltre tutti i contenuti a tema Fortnitemares, riportando l'Autorità al suo aspetto solito e cancella dalla mappa tutti i Capanni delle Streghe.

Gli aspetti più interessanti di questo aggiornamento sono però legati ai dataminer, che non solo hanno scoperto tutti i dettagli sulle skin di Joker, Poison Ivy e Mida corazzato, ma hanno potuto dare una prima occhiata a quelle che potrebbero essere le skin esclusive per gli abbonati al PlayStation Plus che giocheranno il battle royale su PS5. I costumi che riprendono i colori soliti dei contenuti esclusivi Sony sono diverse, ma quella che sembra essere la protagonista del prossimo bundle gratis è Indigo Kuno, una variante blu e nera della ninja già vista nel negozio oggetti più e più volte. I nostalgici potranno invece acquistare dei bundle (uno dedicato agli uomini ed uno alle donne) con all'interno le skin default del Capitolo 1 di Fortnite, i quali dovrebbero presto fare il proprio debutto nel negozio oggetti.

