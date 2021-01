Fortnite, update 15.2: Predator, Terminator, sfide epiche e leggendarie settimana 8 e 9

Con la pubblicazione dell'aggiornamento 15.21 di Fortnite, i dataminer non hanno perso tempo e si sono immediatamente cimentati in una analisi minuziosa dei segreti racchiusi tra i nuovi file di gioco.

In particolare, torna in azione l'ormai noto Hypex, utente attivo con solerzia sul fronte delle novità in arrivo nel prossimo futuro del battle royale di Epic Games. Dalle pagine del proprio account Twitter, l'appassionato dataminer anticipa i dettagli che caratterizzeranno il debutto in game di una presunta nuova collaborazione. Dopo le speculazioni legate ad un imminente arrivo di Lara Croft in Fortnite: Battaglia Reale, il dataminer scombina le carte in tavola, segnalando come in realtà il portale noto come "Typhoon" anticipi il debutto nel free to play di nientemeno che Terminator, la cui skin viene mostrata nel video disponibile in calce.



Hypex ribadisce inoltre l'ormai prossimo esordio nel battle royale di Predator, pronto ad unirsi all'esercito di cacciatori di taglie e illustri ospiti videoludici che sta popolando la Stagione 5 di Fornite. Per quanto riguarda skin ed equipaggiamento del nuovo personaggio, potete trovare l'anteprima risultante dalle indagini del dataminer nel video disponibile direttamente in apertura a questa news.



Infine, si fanno strada sulla rete anche anticipazioni legate a quelle che saranno le sfide della Settimana 8 e della Settimana 9 della Stagione 5 di Fornite: Battaglia Reale. Trovate anche queste ultime in calce alla news, suddivise tra quest epiche e leggendarie.