Fortnite: l'update 15.20 è in arrivo, ecco alcune delle novità

Sebbene non sia ancora stato ufficializzato l'arrivo dell'aggiornamento alla versione 15.20 di Fortnite Capitolo 2, Epic Games ha svelato alcune delle novità in arrivo con la nuova patch sul Trello ufficiale del battle royale.

Il portale, sul quale gli sviluppatori sono soliti segnalare i problemi del gioco da risolvere e quelli in via di risoluzione, è possibile notare che alcuni bug più o meno fastidiosi sono ora stati contrassegnati in giallo: questo significa che le problematiche in questione verranno risolte con il nuovo update del free to play. Il primo di questi bug riguarda Michonne, protagonista del set dedicato a The Walking Dead la cui versione con il cappuccio dava vita ad una serie di problemi grafici con l'utilizzo di specifici dorsi decorativi. Tra gli altri problemi troviamo uno legato ai Lingotti d'Oro, dal momento che alcuni giocatori si ritrovano in partita con il contatore di questa valuta azzerato, e uno che causa la visualizzazione di taglie ed incarichi ormai completati da parte dei giocatori riportati in vita tramite un furgone del riavvio. Anche la skin Hypernova è stata finalmente sistemata dopo un bel po' di tempo e potrebbe quindi tornare nel negozio a circa un anno dall'ultima comparsa. Tra i fix in arrivo ce n'è anche uno che risolve un recente problema di Salva il Mondo, modalità cooperativa le cui sfide giornaliere messe in evidenza permetteranno di tenere traccia dei progressi in tempo reale e non più a singhiozzi.

In attesa di scoprire quando verrà pubblicato il nuovo aggiornamento, vi ricordiamo che molti giocatori del titolo Epic Games stanno riscontrando gravi problemi con l'abbonamento a Fortnite Crew, che questo mese darà in regalo la skin di Green Arrow a tutti gli abbonati.