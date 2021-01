Fortnite: l'update 15.21 arriva domani, un video conferma l'arrivo di Predator come boss

Con una breve sequenza di messaggi pubblicati sui canali social ufficiali, Epic Games ha appena confermato con un filmato l'arrivo di Predator in Fortnite Capitolo 2, il quale verrà introdotto grazie all'aggiornamento 15.21.

I server del gioco verranno spenti per un periodo di tempo indeterminato (si presume per un paio d'orette) a partire dalle ore 10:00 italiane di domani, mercoledì 20 gennaio 2021. Stranamente, questa volta il team di sviluppo del battle royale ha voluto accompagnare al tweet solito che preannuncia l'arrivo di un aggiornamento ad un secondo messaggio che svela le principali caratteristiche dell'update, il quale non solo introdurrà tutte le restanti sfide legate a Predator (disponibili dalle ore 15:00 di domani) e quindi la sua skin, ma permetterà ai giocatori di affrontare la creatura aliena in qualità di nuovo boss nel punto d'interesse chiamato Fortezza Furtiva. Altra novità della patch 15.21 riguarda la modalità competitiva Arena, dalla quale Epic Games sta per rimuovere la presenza delle Guardie IO, ovvero i fortissimi soldati controllati dall'intelligenza artificiale ed armati di fucile d'assalto tattico.

Per attirare l'attenzione dei fan, il team di sviluppo ha anche pubblicato un breve filmato all'interno del quale è possibile ascoltare una registrazione dell'Agente Jonesy che parla di un misterioso cacciatore che gli sta alle calcagna e dal quale si sta nascondendo ricoperto dal fango, proprio come nella celebre pellicola. Sebbene il Predator non venga mai citato nella registrazione, il nome del file contiene il nome Yautja, che è il nome della razza aliena alla quale appartengono i mostruosi cacciatori dotati di gadget tecnologici.

Avete già dato un'occhiata al leak con protagonista il dorso decorativo del Predator in Fortnite? Vi ricordiamo che la skin sarà gratuita per tutti i possessori del Pass Battaglia della Stagione 5 e si potrà ottenere semplicemente completando le nuove sfide in arrivo domani.