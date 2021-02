Fortnite, l'update 15.30 è in arrivo: nuove armi e un evento dedicato a Mando

Dopo il misterioso teaser pubblicato nel pomeriggio, Epic Games ha confermato con un messaggio sui canali social ufficiali l'arrivo dell'aggiornamento alla versione 15.30 di Fortnite Capitolo 2, il quale introdurrà una serie di novità in termini di gameplay.

A differenza di quanto avviene solitamente, il team di sviluppo del battle royale ha deciso di accompagnare al tweet d'annuncio dell'update anche un breve messaggio contenente le principali novità in arrivo. Con il debutto della versione 15.30 di Fortnite potremo infatti utilizzare due nuove armi esotiche (quelle che possono essere acquistate spendendo i Lingotti d'Oro presso uno dei numerosi personaggi sparsi in giro per la mappa), partecipare all'evento a tempo limitato con le taglie di Mando (il protagonista di The Mandalorian) e utilizzare nuovi contenuti nella modalità Creativa. Non escludiamo che l'evento in questione possa mettere a disposizione dei giocatori sia ricompense gratuite che uno stile alternativo per la skin principale del Pass Stagionale, la quale potrebbe trasformarsi in Boba Fett.

In attesa di scoprire quali saranno tutte le novità, vi ricordiamo che la manutenzione programmata dei server avrà il via alle ore 10:00 italiane di domani, martedì 2 febbraio 2021, e dovrebbe terminare nel giro di una manciata di minuti, in concomitanza con la pubblicazione della nuova patch.

