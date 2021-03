Fortnite: l'update 16.10 arriva domani con i dinosauri, ecco gli orari della manutenzione

Se stavate aspettando l'annuncio del prossimo aggiornamento di Fortnite Capitolo 2, sappiate che mancano solo poche ore al debutto dell'update 16.10 su PC, smartphone e console.

L'account Twitter ufficiale FortniteStatus è infatti stato aggiornato da Epic Games con una serie di informazioni sull'imminente arrivo della patch che porterà il battle royale alla versione 16.10. L'update verrà pubblicato domani, martedì 30 marzo 2021, e i server del free to play andranno in manutenzione programmata a partire dalle ore 10:00 del fuso orario italiano. Al momento non sappiamo per quanto tempo i server resteranno spenti, ma come al solito la manutenzione non dovrebbe superare la durata di un'ora, a meno che non si verifichino problemi. A differenza del solito è stato anche pubblicato un tweet con qualche informazione sui contenuti in arrivo con l'aggiornamento e, confermando i leak delle ultime settimane, da domani potremo imbatterci nei dinosauri in giro per l'isola. Epic ha inoltre promesso delle modifiche al sistema di crafitng probabilmente legate a nuovi oggetti che si possono costruire. Tra le altre novità troviamo anche la possibilità di trovare parti meccaniche e ossa di animali in giro e nei forzieri, così da costruire più agilmente i potenziamenti per le armi.

Per chi non lo sapesse, inoltre, l'aggiornamento rimuoverà la missione single player Punto Zero dalle Playlist: ciò significa che avete tempo fino alle 10:00 di domattina per giocare un'ultima volta la missione d'apertura della Stagione 6 con protagonisti l'Agente Jones e The Foundation.

Vi ricordiamo che sulle nostre pagine potete trovare la guida con i consigli su come sbloccare gratis la skin Webster in Fortnite Capitolo 2 Stagione 6, la quale verrà messa in palio in un nuovo evento competitivo a tema pasquale.