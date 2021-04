Fortnite: l'update 16.20 arriva domani, ecco gli orari della manutenzione

Anche questa settimana Fortnite Capitolo 2 riceverà un nuovo aggiornamento e, con una serie di post pubblicati tramite i canali social ufficiali, sono stati diffusi tutti i dettagli in merito alla patch 16.20.

Per rendere disponibile l'aggiornamento, Epic Games spegnerà temporaneamente i server del battle royale a partire dalle ore 8:00 italiane di domani, martedì 13 aprile 2021. Come al solito, il team di sviluppo non si è sbilanciato su quella che sarà la durata della manutenzione, che dovrebbe durare un po' di più rispetto alle ultime volte, ma è molto probabile che i tempi richiesti per la pubblicazione dell'update non siano superiori alle tre ore, durante la quale sarà già possibile per tutti gli utenti procedere al download dei file necessari per giocare al termine della sessione di manutenzione.

Anche questa volta, inoltre, gli sviluppatori non si sono limitati a diffondere i dettagli sull'orario di spegnimento dei server ma hanno anche annunciato quali saranno le novità in arrivo. Pare infatti che il principale contenuto dell'aggiornamento siano le nuove ruote, le quali potranno essere applicate tramite il nuovo sistema di crafting alle varie automobili per consentire loro di muoversi più agilmente sullo sterrato. Tra le altre novità troviamo poi un nuovo torneo per coppie a base di archi e la possibilità di trovare partite da 50 giocatori nella modalità Creativa tramite matchmaking.

In attesa dell'update, vi ricordiamo che domani dovrebbe arrivare il Festival delle Lanterne di Fortnite Capitolo 2 Stagione 6, nuovo evento a tempo limitato.