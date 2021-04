Fortnite: l'update 16.30 arriva domani con un nuovo arco e le sfide di Neymar Jr

L'assenza di leak riguardanti l'aspetto in game della skin di Neymar Jr lasciava intendere che i file non fossero ancora presenti in Fortnite Capitolo 2 Stagione 6 e, con le sue sfide in arrivo domani, era scontato che sarebbe stato pubblicato un nuovo aggiornamento. A tal proposito, Epic Games ha appena confermato l'update 16.30.

Il nuovo aggiornamento di Fortnite arriverà infatti domani e, come al solito, il team di sviluppo spegnerà per un breve periodo di tempo i server del gioco per fare in modo che tutto fili liscio alla pubblicazione dei nuovi file. La manutenzione programmata avrà inizio alle ore 10:00 italiane di domani, martedì 27 aprile 2021, e non sappiamo quale sarà con esattezza la sua durata, ma presumiamo non vada oltre l'ora e mezza. Anche questa volta gli sviluppatori hanno deciso di dare qualche anticipazione circa le novità del prossimo aggiornamento, il quale non solo introdurrà l'ultima ondata di sfide della Guglia (permettendo così ai giocatori di sbloccare lo stile aggiuntivo di Raz), ma anche un nuovo Arco Esotico probabilmente legato ad uno dei personaggi che si possono trovare in giro per la mappa. Come se non bastasse, il gioco accoglierà presto una nuova modalità a tempo limitato e nella modalità Creativa verranno introdotte tutte le armi Primordiali, le armi Improvvisate e gli archi.

In attesa di scoprire eventuali leak grazie ai dataminer, che analizzeranno ogni linea di codice del prossimo aggiornamento, vi ricordiamo che è appena stata svelata la skin di Fortnite Crew del mese di maggio 2021.