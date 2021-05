Fortnite: l'update 16.50 arriva domani con una vecchia arma

Siamo sempre più vicini alla Stagione 7 di Fortnite Capitolo 2 e a dimostrarlo è l'annuncio dell'ultimo aggiornamento dell'attuale stagione, il quale verrà pubblicato nel corso delle prossime ore.

Il team di sviluppo ha confermato tramite i canali social ufficiali l'arrivo dell'update 16.50, la cui pubblicazione è prevista per domani, martedì 25 maggio 2021. Come da tradizione, l'uscita dell'aggiornamento verrà preceduta da una breve fase di manutenzione che avrà inizio alle ore 10:00 del fuso orario italiano e non dovrebbe durare a lungo. Al termine della manutenzione dei server i giocatori potranno tornare ad utilizzare una vecchia arma che Epic tirerà fuori dal Magazzino. Tra le altre novità dell'update troviamo poi un ampliamento degli spazi della modalità Creativa. Pare inoltre che il tema dell'ultima settimana della Stagione 6, che inizierà il 3 giugno 2021, saranno i negozi dei Personaggi e potremo spendere tutti i lingotti d'oro accumulati prima del reset di fine season.

Trattandosi dell'ultimo aggiornamento della Stagione 6, è probabile che domani i dataminer avranno un bel po' di lavoro da fare: le skin nascoste nei prossimi file saranno infatti tutte quelle in arrivo nel corso delle prossime due settimane e non è da escludere che vi siano i primi riferimenti ad un evento di fine stagione. Quasi sicuramente, inoltre, potremo avere una prima occhiata della skin di Deathstroke Zero in Fortnite, costume che si potrà sbloccare gratuitamente partecipando alla Coppa Deathstroke.