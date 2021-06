Fortnite: l'update 17.10 arriva domani, ecco gli orari della manutenzione

Come già anticipato dai dataminer nel corso delle ultime ore, Epic Games ha confermato che domani arriverà l'aggiornamento alla versione 17.10 di Fortnite Capitolo 2 Stagione 7.

L'aggiornamento, di cui non si conoscono le dimensioni, verrà preceduto come sempre da un breve periodo di manutenzione programmata che avrà il via alle ore 9:30 del fuso orario italiano di domani, martedì 22 giugno 2021. Trattandosi di una patch minore l'attesa non dovrebbe essere particolarmente lunga e nel giro di un'oretta dovrebbero essere tutti in grado di ritornare a giocare.

Al momento non sappiamo quali saranno le novità dell'update, ma molti credono che all'interno dei prossimi file si nasconda tutto l'occorrente per l'evento dei prossimi giorni, il quale potrebbe riguardare la tanto vociferata distruzione di Castello Corallo da parte degli alieni mentre i giocatori guarderanno l'accaduto dalle spiagge di Cala Credente. Non è da escludere inoltre che la nuova patch possa svelarci qualcosa sulle prossime collaborazioni, tra le quali vi ricordiamo vi è anche Thanos di Avengers: Endgame.

In attesa di nuove informazioni, vi ricordiamo che sulle nostre pagine trovate il codice per sbloccare gratis l'emote Squeezy Life in Fortnite.