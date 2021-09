Fortnite, l'update 18.10 arriva domani: ecco quando verranno spenti i server

Nel corso della serata è arrivato il tanto atteso tweet di Epic Games che conferma il debutto dell'aggiornamento alla versione 18.10 di Fortnite Capitolo 2, update di cui vi abbiamo parlato già qualche giorno fa a causa dei dataminer.

Come annunciato dal team di sviluppo, l'aggiornamento in questione arriverà domani, martedì 28 settembre 2021, al termine della manutenzione dei server che avrà inizio alle ore 10:00 del fuso orario italiano. Il matchmaking verrà però disabilitato sin dalle ore 9:30 e, di conseguenza, in quella mezz'ora potranno giocare esclusivamente solo i quali hanno avviato una partita precedentemente, così che possano avere tutto il tempo di concluderla in serenità e poi chiudere il gioco in attesa della patch. Come al solito non sono stati forniti dettagli specifici sulla durata della manutenzione programmata, ma è probabile che non si potrà giocare per circa un'ora. Il peso della patch sarà inoltre maggiore sulle console della famiglia Xbox e su Nintendo Switch. Per quello che riguarda invece i contenuti, non ci sono conferme ma gli sviluppatori hanno lasciato intuire l'arrivo delle lattine di bevanda al peperoncino, consumabili che aumentano temporaneamente la velocità di movimento dei personaggi.

In attesa che l'update faccia il suo arrivo, vi ricordiamo che proprio oggi è stata pubblicata un'immagine con le skin di Halloween di Fortnite Capitolo 2 Stagione 8.