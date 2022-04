Fortnite: l'update 20.10 arriva domani, ecco gli orari della manutenzione

Come avevano già anticipato i dataminer di Fortnite Capitolo 3 Stagione 2, Epic Games ha annunciato sui canali social ufficiali l'imminente pubblicazione dell'aggiornamento alla versione 20.10 del battle royale.

Stando a quanto dichiarato da Epic Games, il nuovo update di Fortnite Capitolo 3 è in arrivo domani, martedì 5 aprile 2022. La pubblicazione dell'aggiornamento sarà anticipata dall'ormai tradizionale manutenzione programmata, per via della quale i server del battle royale verranno temporaneamente spenti a partite dalle ore 10:00 del fuso orario italiano. Per impedire che le partite in corso vengano bruscamente interrotte dall'inizio della manutenzione, mezz'ora prima dello spegnimento dei server verrà invece disabilitato il matchmaking, così che negli ultimi 30 minuti possano concludersi tutti i match avviati in precedenza.

Per quello che riguarda le novità in arrivo domani, sappiamo con certezza che l'aggiornamento includerà gli stili aggiuntivi delle skin incluse nel Pass Battaglia della Stagione 2, ma i leaker sono sicuri che tra i prossimi file si nasconderanno anche altre novità. In ogni caso, gli utenti in questione non mancheranno di analizzare ogni file del nuovo aggiornamento per svelarne in anticipo tutti i contenuti nascosti.

Per chi non lo sapesse, è possibile sbloccare una skin e una schermata di caricamento gratis con i nuovi Twitch Drops di Fortnite.