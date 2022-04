Fortnite, update 20.10 disponibile: cambiano Creativa e Salva il Mondo, le novità

Con la pubblicazione dell'aggiornamento 20.10 di Fortnite: Battaglia Reale, Epic Games ha introdotto molteplici novità all'interno del titolo, che ha visto ritornare la sede del Daily Bugle in Fortnite.

Oltre alle novità legate all'universo Marvel, il free to play introduce per l'occasione diversi contenuti inediti anche per la Modalità Creativa. Con la patch 20.10, quest'ultima accoglie in particolare nuove e potenti armi, con il Lanciarazzi Incudine e il Lanciarazzi Anticarro pronti ad arrestare l'avanzata dei veicoli avversari. Animali selvatici, creature e guardie vedono inoltre aumentare in maniera importante la propria salute, con potenziamenti pari anche a 10 volte. E mentre il Dispositivo Radio include nuovi brani musicali, è tempo per i giocatori di testare anche nuove gallerie e prefabbricati inediti.

Per quanto riguarda invece la modalità di gioco Salva il Mondo, l'aggiornamento 20.10 provvede a riportare in auge Secche Scorbutiche, con tanto di enormi tesori a cui dare la caccia tra i mari. All'appello rispondono anche i lama pirata, per una nuova avventura tra i Sette Mari. Dopo una serie di posticipi, è inoltre giunto il momento del tanto atteso potenziamento di R.O.S.I.E., ora ancora più efficiente di prima in Fortnite: Salva il Mondo. Infine, il team di sviluppo del free to play ha deciso di tornare a proporre le sfide dei Dungeon: coloro che si sono persi in origine i labirinti del Laboratorio potranno ora cimentarsi con la loro esplorazione.



Al momento, ancora nessuna novità invece per l'avvio della Festa delle Lanterne in Fortnite: Battaglia Reale.