Fortnite e update 20.30: tante novità anche per la modalità Creativa

È tempo di interessanti novità all'interno del free to play di Epic Games, grazie alla pubblicazione del nuovo aggiornamento 20.30 di Fornite: Battaglia Reale.

Mentre nella modalità Battaglia Reale la guerra di Fortnite si sposta a Pinnacoli Pendenti, il celebre Punto d'Interesse dell'isola realizza il suo debutto anche nella modalità Creativa del gioco. Con l'ultimo update, inoltre, quest'ultima accoglie anche il Bus della battaglia corazzato e i dispositivi Acchiappamucche, con la community che potrà ora dare vita a nuove creazioni.



La patch rende inoltre disponibile il modello "Isola delle esperienze musicali", che favorisce le sperimentazioni del pubblico con il Riproduttore video aggiunto con la patch 20.20. La vecchia Isola modello per Zone Wars è stata inoltre aggiornata, andando ad includere anche cartelloni con le descrizioni dei nuovi dispositivi e la spiegazione di come è stata costruita l'isola. In aggiunta, è stato modificato anche il layout del Centro, che dovrebbe risultare così di più semplice navigazione. Variazioni infine anche per tutti i fucili pesanti presenti in-game, il cui danno è stato oggetto di bilanciamento.



In chiusura, ricordiamo che ha ufficialmente preso il via il nuovo evento Star Wars x Fortnite, grazie al quale i giocatori potranno festeggiare lo Star Wars Day 2022 brandendo una spada laser.