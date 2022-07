Fortnite: l'update 21.20 arriva domani, svelati gli orari della manutenzione

Epic Games ha appena confermato tramite un post sui canali social ufficiali di Fortnite Capitolo 3 l'imminente arrivo dell'aggiornamento alla versione 21.20, il quale dovrebbe introdurre svariate novità nel battle royale gratis.

Stando a quanto dichiarato dal team di sviluppo, la pubblicazione della patch verrà preceduta dal classico periodo di manutenzione programmata che avrà inizio domani, mercoledì 6 luglio 2022, alle ore 10:00 del fuso orario italiano. In maniera simile a quanto accade ormai all'arrivo di ogni aggiornamento, già dalle ore 9:30 sarà impossibile avviare il matchmaking per trovare una partita: in questo modo i giocatori hanno mezz'ora per completare tutti i match avviati e si evita che l'inizio della manutenzione possa interrompere bruscamente le partite già avviate.

Gli sviluppatori non hanno svelato alcun dettaglio in merito ai contenuti dell'aggiornamento, ma sappiamo con certezza che i file in arrivo domani aggiungeranno le nuove sfide della storia della Stagione 3 di Fortnite Capitolo 3 e gli incarichi di Indiana Jones, il cui sblocco dovrebbe essere previsto per giovedì pomeriggio. Secondo i leaker, inoltre, l'update conterrà anche tutto ciò che riguarda l'evento estivo.

In attesa di scoprire le prossime skin in arrivo nel gioco, vi ricordiamo che sulle nostre pagine trovate la guida su come sbloccare la skin gratis Maggiore Mancake in Fortnite.