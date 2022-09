Fortnite: l'update 21.51 arriva domani, ecco quando andranno offline i server

Il team di sviluppo di Fortnite Battaglia Reale ha appena annunciato ufficialmente tramite i social l'imminente debutto dell'aggiornamento alla versione 21.51, il quale sarà l'ultimo prima dell'arrivo della Stagione 4.

Stando al post pubblicato da Epic Games, i server verranno spenti domani, mercoledì 7 settembre 2022, alle ore 10:00 del fuso orario italiano. Come da tradizione, già dalle 9:30 verrà disabilitato il matchmaking, così che tutti i giocatori che sono già in partita possano tranquillamente terminare il match nella mezz'ora che intercorre tra questa fase e lo spegnimento dei server per la manutenzione programmata. Purtroppo non ci è dato sapere quale sarà la durata dei lavori, ma è probabile che Fortnite resterà offline per almeno un paio d'ore, così da permettere agli sviluppatori di introdurre nel battle royale tutti i file dell'aggiornamento, tra i quali potrebbero esserci anche quelli relativi ad un ipotetico evento di fine stagione.

In attesa che i dataminer possano scoprire maggiori dettagli sul futuro del gioco e svelare alcune delle skin in arrivo nelle prossime settimane, vi ricordiamo che la skin di Spider Gwen potrebbe arrivare nel pass di Fortnite Capitolo 3 Stagione 4. A proposito, sapevate che forse la modalità in prima persona di Fortnite sta per arrivare?