Fortnite update 8.40: le Scavatrici circondano Sponde del Saccheggio!

Nell'attesa di svelare le novità dell'update 8.40 di Fortnite, gli autori di Epic Games decidono di scrivere un nuovo capitolo del romanzo digitale legato al mistero dei siti di scavo e dell'elicottero spostando diverse ruspe nel quadrante dell'isola dominato dal lago semiprosciugato di Sponde del Saccheggio.

L'anomala disposizione ad anello delle scavatrici potrebbe suggerire un nuovo, importante stravolgimento in arrivo per l'area di Loot Lake, una delle più attive dell'intera mappa di Fortnite Battaglia Reale.

Dalla formazione di un'isola fluttuante al distruttivo passaggio di Kevin il Cubo Viola, fino ad arrivare alla recente apparizione di un'enigmatica botola di ferro, Sponde del Saccheggio ricorre ciclicamente negli eventi organizzati da Epic per rimpolpare di contenuti l'offerta ludica di Fortnite e accompagnare le novità di gameplay di ciascuna Stagione.

Nella speranza di scoprire al più presto cosa avrà mai in serbo per noi il team di Epic Games, ricordiamo che l'aggiornamento 8.40 di Fortnite non sarà disponibile prima di mercoledì 17 aprile: l'ultimo update ha introdotto il controverso Furgone di Riavvio e il nuovo update, secondo le voci di corridoio rimbalzate in rete in questi giorni, potrebbe sancire il ritorno di Thanos con una nuova modalità a tempo.