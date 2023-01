Fortnite: il nuovo update introduce Scudo del Guardiano e consegne di metà stagione

In attesa di un aggiornamento più corposo, i giocatori di Fortnite Capitolo 4 hanno assistito oggi alla pubblicazione di un content update 'silenzioso', poiché tutte le novità erano nascoste nella scorsa patch e sono state sbloccate solo nelle ultime ore.

La prima novità di questo hotfix prende il nome di Scudo del Guardiano ed è un'arma che gli appassionati più attenti del battle royale gratis avevano già adocchiato nel trailer di lancio della Stagione 1. Si tratta di un gadget che si può recuperare all'interno dei Forzieri dei Giurati (le casse bianche che si trovano solo in alcuni punti d'interesse) la cui principale abilità consiste nel generare una barriera protettiva che assorbe i danni in arrivo. Oltre a poter essere utilizzato in movimento, lo Scudo del Guardiano può anche essere agganciato al suolo, così che il giocatore possa sfruttare la copertura mentre fa fuoco sul nemico.

Oltre allo scudo, gli sviluppatori hanno anche aggiornato la schermata del Pass Battaglia della Stagione 1 di Fortnite Capitolo 4, visto che sono arrivate le consegne di metà stagione. Si tratta di stili aggiuntivi per Selene, Massai, Doom Slayer, Dusty e Nezumi. Ogni stile richiede il superamento di 10 livelli stagionali ed occorre sbloccare queste skin alternative nell'ordine in cui vengono proposte nell'apposita schermata.

