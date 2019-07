Fortnite: Usa un Barile da Bevute o uno Sguazzo Trangugio in partite diverse

Sono finalmente disponibili le nuove Sfide della Settimana 9 di Fortnite Stagione 9. Di seguito vi spieghiamo come completare la sfida che richiede di utilizzare un Barile da Bevute o uno Sguazzo Trangugio nell'arco di tre partite.

A seguire elenchiamo tutte le Sfide della Settimana 9 di Fortnite Stagione 9, evidenziando quella che abbiamo preso in esame in questa mini-guida.

Sfide della Settimana 9 di Fortnite Stagione 9

Gratuite

Usa un Barile da Bevute o uno Sguazzo Trangugio in partite diverse (0/3)

Visita pannelli solari nella neve, nel deserto e nella giungla (0/3)

Fase 1 di 5: Ottieni un'eliminazione con un'arma di rarità comune (0/1)

Pass Battaglia

Infliggi danni da colpo alla testa (0/500)

Cerca forzieri a Laguna Languida o Borgallegro (0/7)

Elimina gli avversari in diversi luoghi indicati (0/5)

Infliggi danno a un avversario entro 10 secondi dopo aver utilizzato un condotto vulcanico (0/200)

Per completare questa sfida dovrete utilizzare un Barile da Bevute o uno Sguazzo Trangugio nell'arco di tre partite differenti. Il Barile da Bevute si presenta come un oggetto curativo che può essere bevuto per ripristinare la salute. Dal momento che il processo richiederà qualche secondo, il consiglio è quello di utilizzare il Barile da Bevute solo quando vi trovate al sicuro, lontano dai nemici.

Lo Sguazzo Trangugio, invece, si presenta un oggetto curativo che si utilizza come se fosse una bomba: andrà infatti lanciato, ed esploderà a contatto col suolo. Tutti i giocatori presenti all'interno del raggio dell'esplosione ricevono all'istante 20 punti salute, o 20 punti scudo.

Tutto quello che dovete fare per completare la sfida, dunque, è trovare uno di questi oggetti all'interno dei bottini, e utilizzarne almeno uno nell'arco di tre partite differenti, come mostrato nel video riportato in cima.