Fortnite: usa una Postazione di Potenziamento per alterare un'arma

Dopo avervi mostrato i Punti d'Interesse, in questa mini-guida alle sfide Prove di Nitroglicerina di Fortnite Stagione 2 vi spieghiamo come completare la sfida "usa una Postazione di Potenziamento per alterare un'arma".

Le Postazioni di Potenziamento permettono di modificare il comportamento delle armi, rendendole più efficienti sul campo di battaglia. Dove si trovano sull'isola di Fortnite Stagione 2? Come si usano? Di seguito risponderemo a queste domande.

Dove trovare le Postazioni di Potenziamento in Fortnite Stagione 2

Come potete vedere sulla mappa riportata in basso, le Postazioni di Potenziamento sono sparse su tutta l'isola di Fortnite Stagione 2. Sono presenti in gran numero, e non sarà difficile trovarne una nel corso della partita. Prima di utilizzare una postazione, tuttavia, assicuratevi di avere con voi una discreta quantità di materiali.

Come usare le Postazioni di Potenziamento per alterare un'arma in Fortnite Stagione 2

Una volta che avete individuato una Postazione di Potenziamento, per utilizzarla vi basta interagire con essa. Per alterare il funzionamento di un'arma, comunque, è necessario investire una certa quantità di materiali. Come potete vedere nel video proposto in cima, una buona idea può essere quella di raggiungere la Postazione di Potenziamento di Parco Pacifico, dove nei pressi potete fare incetta di materiali primi di avviare il processo di potenziamento.

Per completare questa sfida, dovete potenziare in tutto tre armi. Come siete messi invece con le altre Prove di Nitroglicerina? Siete riusciti a volare con il Motoscafo?