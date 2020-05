Fortnite uscirà su PS5 e Xbox Series X al lancio delle console

Oggi è stato compiuto un importante passo verso la prossima generazione di console. I ragazzi di Epic Games, in occasione del Summer Game Fest, non solo hanno annunciato l'Unreal Engine 5 mostrandolo in azione su PS5, hanno anche confermato che Fortnite sarà disponibile su PlayStation 5 e Xbox Series X fin dal lancio.

I giocatori del battle royale, quindi, potranno saltare nella nuova generazione senza soluzione di continuità, dal momento che troveranno il free-to-play pronto per essere scaricato gratuitamente non appena accenderanno PlayStation 5 e Xbox Series X, entrambe attese sul mercato in tempo per le vacanze natalizie di quest'anno.

Epic Games fa notare che al lancio Fortnite girerà con l'attuale motore grafico, l'Unreal Engine 4. Il passaggio all'Unreal Engine 5, fresco di presentazione, avverrà intorno alla metà del 2021. Ne lungo post sul blog ufficiale non è stato specificato, ma siamo sicuri che anche le versione per PS5 e Xbox Series X supporteranno il cross-play e la cross-progression, permettendo a tutti i giocatori di importare i propri progressi conseguiti fino a quel momento nelle versioni next-gen di Fortnite.