Fortnite: l'uscita del Pacchetto Inferno è ormai imminente

Qualche giorno addietro il tanto vociferato Pacchetto Sfide Inferno è apparso nel PlayStation Store giapponese. Pochi minuti fa, è spuntato anche in Nuova Zelanda. Solitamente, la pubblicazione di un contenuto nel paese oceanico precede di poche ore quella nel resto del mondo: ciò significa che sta per arrivare anche dalle nostre parti!

Il pacchetto, ricordiamo, include la bellissima skin Inferno, uno strumento di raccolta, una copertura e ben 6 sfide, il cui completamento garantisce a tutti gli acquirenti ben di 1.000 V-Buck, spendibili liberamente nel negozio degli oggetti o per acquistare il Pass della Battaglia della Stagione 9, pronto a debuttare il prossimo 7 maggio. Sul PlayStation Store neozelandese è anche stato pubblicato l'artwork ufficiale del pacchetto, che potete ammirare in tutto il suo splendore in calce a questa notizia. Il suo costo ammonta a 31,95 dollari neozelandesi, che in euro corrispondono a 19 euro circa. Ci aspettiamo un prezzo analogo anche dalle nostre parti (19,99 euro, probabilmente).

A proposito di costumi, quello della Vedova Nera è stato ritirato dal negozio. Non temete, tuttavia: presto potrebbe arrivare il momento della skin di Star Lord, scovata dai data miner all'interno del codice di gioco. Prosegue, intanto, l'evento dedicato ai vendicatori: quest'oggi è stato reso disponibile il terzo set di sfide Fortnite X Avengers.