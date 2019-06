Fortnite: un utente ha creato delle buffe skin ispirate a Ninja, DrLupo e altri streamer

Nelle ultime ore è spuntato in rete il simpatico tweet di un artista e appassionato di Fortnite Battaglia Reale, il quale ha stravolto una delle skin più bizzarre del gioco per adattarle ad alcuni degli streamer più celebri del gioco.

Parliamo del costume intitolato Fishstick, che con uno degli ultimi aggiornamenti di Fortnite ha ricevuto uno stile aggiuntivo che gli permette di indossare un visore per la realtà virtuale. L'utente in questione ha infatti modificato profondamente la skin adattandola agli stili di Tyler "Ninja" Blevins, DrLupo, TimTheTatman e HighDistortion. Ad accompagnare le immagini, che trovate nel tweet in calce alla notizia, ci sono anche i nomi storpiati dei vari personaggi, ovvero HighFishtortion, Finja, TimTheTroutman e DrBloopo.

A proposito di costumi, vi ricordiamo che gli Angeli e i Demoni di Fortnite sono tornati nel negozio oggetti con l'aggiornamento di oggi. Vi invitiamo inoltre a dare un'occhiata alla simpatica idea di un utente, che ha pensato ad un consumabile che permette di resistere alla Tempesta di Fortnite. Pare inoltre che sia spuntato un misterioso occhio a Picco Polare e, secondo alcuni appassionati, si tratta di un chiaro indizio dell'arrivo dell'evento crossover Fortnite x Godzilla.