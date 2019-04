Fortnite: un utente prova ad immaginare la copertura Twitch Prime

È ormai passato un bel po' di tempo dalla pubblicazione dell'ultimo Twitch Prime Pack di Fortnite Battaglia Reale, al cui interno c'erano solo costumi, deltaplani e picconi.

Il set di oggetti non può vantare infatti la presenza di una copertura per armi e veicoli, contenuto arrivato solo di recente. Proprio per questo motivo, un utente ha provato ad immaginare come potrebbe essere la mimetica ufficiale Twitch Prime e ha realizzato un interessante concept che ha poi pubblicato sul Reddit ufficiale della battle royale. L'immagine in questione ci mostra un lanciagranate, una pistola e un fucile a pompa con su la skin i cui colori principali sono, ovviamente, grigio e viola. Chissà se questa immagine giungerà mai ai piani alti di Epic Games e Twitch, i quali potrebbero trarne ispirazione per un nuovo pacchetto dedicato a tutti gli utenti Prime.

Nel frattempo vi invitiamo a leggere le ultime dichiarazioni di Tfue, il campione di Fortnite che potrebbe lasciare la scena competitiva subito dopo la World Cup. Con l'ultimo aggiornamento del negozio oggetti è inoltre arrivata la possibilità di acquistare temi musicali per il menu, fino ad ora disponibili solo ed esclusivamente tra le ricompense del Pass Battaglia.