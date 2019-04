Fortnite: un utente realizza la concept skin Robo Raptor

Diciamoci la verità, se c'è una cosa per la quale è difficile lamentarsi su Fortnite è la carenza di skin e possibilità di personalizzazione del proprio personaggio. Il negozio di Fortnite si aggiorna ogni giorno con skin, outfit e oggetti vari, per cui ce n'è sempre una gran varietà a disposizione.

Ma ciò nonostante è difficile fermare la fantasia degli utenti, che spesso si scatenano e creano delle concept skin che a volte risultano talmente spettacolari che Epic Games si è ritrovata a dover decidere di implementarle all'interno del Battle Royale stesso, come capitò nel caso della skin Tender Defender.

L'utente ItsTheDarkBomber ad esempio, ha postato l'immagine di una sua creazione, una concept skin realizzata mettendo insieme due outfit già esistenti, ed il risultato è veramente ben fatto. Si tratta di un mix delle skin Raptor e Cobalt: la prima è acquistabile nel negozio, è una legendary skin e costa 2000 V-Bucks, mentre la seconda faceva parte del quinto starter pack di Fortnite ed era acquistabile dunque con valuta vera.

Come si può vedere dalle immagini in calce alla news, l'unione delle due skin rende la Raptor quasi più "robotica", dandole un look davvero futuristico. Che ne pensate? Vi farebbe piacere se anche questa venisse annessa al database di Fortnite?