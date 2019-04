Fortnite: gli utenti chiedono l'introduzione di un set steampunk

Sono sempre più numerosi gli artisti e appassionati di Fortnite Battaglia Reale che provano ad immaginare nuove funzionalità o accessori per la personalizzazione dei personaggi che potrebbero essere aggiunti nel gioco.

L'ultima di queste proposte, arrivata su Reddit, riguarda un set di oggetti a tema steampunk intitolato Clocks & Cogs. L'artista Recade15 ha infatti ideato un costume, Steamworks, perfettamente in linea con lo stile e dotato di un paio di ali meccaniche sotto forma di dorso decorativo e chiamate Refined Wings. Secondo il concept dell'utente si tratterebbe di una skin rara (blu) e, pertanto, il costo dovrebbe essere di 1.200 V-Buck, l'equivalente di crica 12,00€. Al momento l'immagine sta avendo un discreto successo su Reddit e non è da escludere che gli sviluppatori possano trarne ispirazione per uno dei prossimi costumi. Non sarebbe infatti la prima volta in cui Epic Games pubblica una skin ispirata al lavoro degli appassionati e il Tenero Difensore ne è un esempio.

Vi ricordiamo che proprio questa mattina ha fatto il proprio debutto l'aggiornamento alla versione 8.40, che ha introdotto l'Ordigno, e i dataminer hanno già messo le mani sulle skin in arrivo nel negozio.