Fortnite: gli utenti potranno votare quale arma far tornare in gioco?

Nel corso delle 8 diverse stagioni di Fortnite Battaglia Reale sono davvero tantissime le armi che Epic Games ha temporaneamente rimosso dal gioco e, nel prossimo evento, alcune di queste potrebbero fare il proprio ritorno.

Stando alle ultime scoperte dei dataminer, che stanno lavorando ininterrottamente per scoprire le sorprese che gli sviluppatori hanno in serbo per i fan del battle royale, il prossimo evento potrebbe portare i giocatori nella stessa dimensione alternativa visitata in occasione dell'esplosione del Cubo Kevin. In questa particolare area i giocatori potrebbero avere l'opportunità di votare quale oggetto tra quelli riposti nell'armadietto potrà fare il proprio ritorno. Sembra che tra gli oggetti che potrebbero tornare nel gioco ci siano le seguenti: piattaforme per saltare, rampino, aeroplano, Infinity Blade, tommy gun e mitraglietta tattica (quella silenziata).

Prima di lasciarvi al filmato che svela le ultime scoperte dai dataminer, vi ricordiamo che si tratta solo di rumor e che il prossimo evento potrebbe presentare contenuti completamente diversi. Nel frattempo è possibile continuare a giocare la modalità a tempo dedicata ad Avengers Endgame, le cui Gemme dell'Infinito sono più difficili da raccogliere a partire da oggi. Sulle nostre pagine trovate inoltre tutti i dettagli sul Pacchetto Inferno di Fortnite, contenente un intero set di oggetti e ben 2.000 V-Buck.