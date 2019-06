Fortnite: Utilizza Inversione Tempesta in diverse partite

Sono finalmente disponibili le nuove Sfide della Settimana 6 di Fortnite Stagione 9. In questa mini-guida vi mostriamo come completare la sfida che richiede di utilizzare un'Inversione Tempesta in diverse partite.

A seguire elenchiamo tutte le Sfide della Settimana 6 di Fortnite Battaglia Reale (Stagione 9), evidenziando quella che abbiamo preso in esame in questa mini-guida.

Sfide della Settimana 6 di Fortnite Stagione 9

Gratuite

Fase 1 di 5: Atterra ad Approdo Avventurato

Infliggi 500 punti danno a un avversario utilizzando una mitraglietta

Fase 1 di 3: Cerca 3 forzieri in un luogo indicato

Pass Battaglia

Infliggi 500 punti danno a un avversario utilizzando un veicolo

Utilizza un'Inversione Tempesta in 3 diverse partite

Utilizza due diversi veicoli in un'unica partita

Elimina 3 avversari a Il Quartiere o a Lande Letali

Per completare questa sfida dovrete utilizzare un'Inversione Tempesta in tre diverse partite. L'Inversione Tempesta è un nuovo oggetto da lancio introdotto con l'aggiornamento 9.20 di Fortnite.

Questo oggetto da lancio esplode all'impatto e crea una zona vuota di forma sferica: dove la sfera si sovrappone alla Tempesta, si crea una zona sicura, mentre dove la sfera si sovrappone a una zona sicura, si crea una zona di Tempesta.

Dove trovare l'Inversione Tempesta

Tutto quello che dovete fare per completare la sfida è procurarvi un'Inversione Tempesta, utilizzarla e ripetere l'operazione nell'arco di tre partite. L'Inversione Tempesta può essere trovata nel bottino a terra, nei forzieri e nei distributori automatici.