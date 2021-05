Fortnite: anche i V-Bucks al centro del processo tra Epic e Apple

La causa tra Apple ed Epic Games è entrata nel vivo e si continua a far leva su molti aspetti legati a Fortnite, agli accordi e ai retroscena che hanno permesso al Battle Royale di scalare le classifiche e diventare uno dei videogiochi più popolari di sempre.

Durante l'udienza si è dato spazio anche ai V-Bucks, la moneta virtuale di Fortnite: scopriamo così che Apple è parte del programma "Cross Pay Wallet", questo vuol dire di fatto che la casa di Cupertino non ha alcun guadagno dai V-Bucks spesi su App Store, a differenza ad esempio di altre compagnie come PlayStation e Nintendo. Il motivo? Un giocatore potrebbe aver acquistato V-Bucks tramite Google Play Store, Xbox Store o altre piattaforme e poi spenderli liberamente sulla versione iOS di Fortnite e questo senza che Apple veda un solo centesimo per la transazione effettuata.

I legali di Apple hanno fatto leva proprio su questo aspetto, sottolineando come sia possibile acquistare V-Bucks dal sito di Epic Games tramite Safari e usarli su Fortnite per iPhone e iPad senza passare dall'App Store e quindi senza alcun guadagno per l'azienda. Tim Sweeney ha confermato che questa opzione esiste ma anche che "si tratta di un metodo poco pratico e non troppo comodo per i giocatori", fattore che scoraggerebbe la community a metterlo in atto.

Dai documenti emerge inoltre come Apple renda molto difficoltoso per gli sviluppatori di app per iPhone e iPad integrare opzioni che permettano l'acquisto di contenuti tramite browser, l'obiettivo ovviamente è quello di limitare le transazioni al di fuori dell'App Store. Lo sapevate? Fortnite ha incassato oltre nove miliardi di dollari in due anni.