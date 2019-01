Fortnite: i V-Bucks usati per riciclare denaro dai cybercriminali

La nuova frontiera del riciclaggio. I V-Bucks di Fortnite vengono usati dai criminali informatici per riciclare denaro, ha rivelato un quotidiano britannico.

Un'indagine condotta dal The Independent ha svelato molti degli oscuri segreti dietro un mercato illegale in crescita che fa affidamento esclusivamente sulla valuta del gioco per ripulire il denaro sporco.

Secondo quanto riferito, i V-Bucks vengono acquistati utilizzando i dettagli delle carte di credito rubate e vengono successivamente offerti ai giocatori per un prezzo scontato online. Il report è stato realizzato in collaborazione con Sixgill, una società di sicurezza informatica, che ha scoperto che le offerte sono disponibili sul Web, con molti venditori che utilizzano piattaforme di social media per pubblicizzarle, il che significa che anche i genitori potrebbero aver comprato illegalmente a loro insaputa V-Bucks per i loro ragazzi.

Oltre 53.000 segnalazioni relative a truffe su Fortnite sono state registrate da ZeroFOX nel settembre e ottobre del 2018, con il 2% rilevate su YouTube, l'11% proveniente da domini web e ben l'86% dai social media.

"Secondo noi le deboli misure di sicurezza di Epic Games non aiutano; la compagnia non sembra preoccuparsi dei giocatori che frodano il sistema e acquistano V-bucks scontati" ha detto al The Independent Benjamin Preminger, analista senior di Sixgill.

È difficile calcolare quanto denaro hanno fatto i cyber criminali con questi metodi sino a questo momento, Sixgill calcola che gli oggetti di Fortnite hanno incassato oltre $ 250.000 su eBay durante un periodo di 60 giorni. I V-Bucks solitamente sono disponibili a una tariffa fortemente scontata e ai clienti che ci cascano è data anche la scelta di pagare con dollari o criptovalute come bitcoin.