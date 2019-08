Fortnite v10.00: tutte le novità di Battaglia Reale, Salva il Mondo e Modalità Creativa

Come preannunciato da Epic Games, l'aggiornamento 10.00 di Fortnite è ora disponibile per tutti i giocatori. Vediamo tutte le novità introdotte con l'update per le modalità Battaglia Reale, Salva il Mondo e Creativa.

Come previsto, l'aggiornamento 10.00 di Fortnite ha introdotto il nuovo Fucile di precisione automatico, e trasformato Neopinnacoli in Città Pinnacoli, un autentico villaggio in stile Far West. Di seguito elenchiamo tutte le novità introdotte con l'update.

Novità di Battaglia Reale

Città Pinnacoli

Neopinnacoli non è più così neo. Una Zona fenditura ha trasformato questa località in quello che era molti anni fa: un insediamento nel selvaggio West. E la cosa più selvaggia di questa svolta western è che costruzione e raccolta sono proibiti.

Fucile di precisione automatico

Disponibile nelle varianti rara, epica e leggendaria.

Utilizza munizioni medie.

I suoi proiettili viaggiano più velocemente rispetto agli altri fucili di precisione.

Danno: 31/33/35

Colpo alla testa: 62/66/70

4 proiettili al secondo.

Caricatore da 16 colpi.

Usa un mirino a zoom ridotto.

Si trova nel bottino a terra, nei forziere, nei distributori automatici, nelle consegne di rifornimenti e nei trasportatori di bottino.



Armi fuori magazzino che si generano solo a Città Pinnacoli:

Doppietta

Varianti epica e leggendaria.

Sei colpi

Varianti non comune, rara ed epica.

Fucile da caccia

Varianti non comune e rara.

Fucile da fanteria

Variante comune.

Novità Modalità Creativa

MAT Tenzone all'Astrostazione

Combatti contro altre squadre per catturare zone e guadagnare punti. Direttamente dal palco grande delle finali della Fortnite World Cup Creativa.

MAT Duello Rottamatore

Dalla Fortnite World Cup Creativa! È ora di portare i rottami all'inceneritore per ricevere punti per la tua squadra. Più grande è il rottame, maggiori saranno i punti.

Prefabbricati del villaggio Vichingo

I Vichinghi ci invadono! Dai un tocco nordico alla tua isola con il nuovo prefabbricato.

7 nuovi prefabbricati del villaggio Vichingo

Nave vichinga

Casa-lunga vichinga

Armeria vichinga

Rifugio vichingo A

Rifugio vichingo B

Rifugio vichingo C

Stalla vichinga

3 nuove gallerie

Galleria Villaggio vichingo

Galleria oggetti Villaggio vichingo

Galleria scogliera marrone innevata

Novità di Salva il Mondo

Nuova canzone dell'estate

Questa settimana, aiuta Colpo da maestro a raggiungere la stazione radio per trasmettere la sua Canzone dell'estate. Caricate il furgone e radunate il gruppo, è ora di mettersi in marcia con un nuovo incarico settimanale.

Macchina da scrivere

Torna un fucile d'assalto letale dalla A alla Z.

Missioni e sistemi

Prendete altri tre giocatori e aiutate Colpo da maestro ad arrivare alla stazione radio per mettere in onda la sua Canzone dell'estate in questo viaggio avventuroso.

Introduce l'incarico settimanale di Colpo da maestro.

Armi e oggetti

La Macchina da scrivere ritorna nel Negozio dell'evento.

Arma d'assalto a medio raggio con caricatore molto capiente e spinta laterale. Il suo profilo di tiro la rende ideale per spazzare via gruppi di nemici vicini in mobilità.

Come previsto, dunque, la mappa di Fortnite Battaglia Reale continua ad apportare diversi cambiamenti, in linea con il tema dei viaggi nel tempo che caratterizza la Stagione 10. A tal proposito, ricordiamo che negli ultimi giorni è stato avvistato un telescopio a Magazzino Muffito, puntato direttamente verso il meteorite. Cosa succederà all'impatto del meteorite sull'isola di Battaglia Reale? Per saperlo non rimane che attendere ulteriori sviluppi.