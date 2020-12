Fortnite, il nuovo aggiornamento accoglie i 120 fps: le novità su PS5 e Xbox Series X

Mentre Fortnite è offline per manutenzione legata all'installazione dell'aggiornamento 15.10, giungono interessanti novità per i giocatori attivi sulla nuova generazione di console.

Il team di Epic Games conferma infatti che la nuova patch abiliterà alcune feature specifiche per PlayStation 5 e Xbox Series X / Xbox Series S. Tutte e tre le piattaforme, in particolare, possono ora usufruire del supporto ai 120 fps, con il frame rate disponibile sia in modalità Creativa sia in modalità Battaglia Reale. Per attivare l'opzione, è sufficiente accedere alle impostazioni video di Fortnite a attivare l'opzione "Modalità 120 fps".



Al fine di garantire un'adeguata fluidità, abilitando i 120 fps, la risoluzione sarà automaticamente ridotta da 4K a 1440p, sia su PlayStation 5 sia su Xbox Series X. Anche le impostazioni relative a ombre, la post-elaborazione e le distanze di streaming risulteranno leggermente ridotte, mentre non sono previste variazioni per le nuvole volumetriche, l'illuminazione dei bordi e gli shader. Per quanto riguarda invece Xbox Series S, la Modalità 120 fps porterà la risoluzione da 1200p a 1080p. Anche in questo caso, le impostazioni legate alle ombre e ad altri aspetti saranno ridotte, con l'aggiunta che anche le nuvole volumetriche saranno disattivate.



In attesa di dettagli su di un evento natalizio di Fortnite, ricordiamo che la modalità a 120 fps può essere sfruttata solamente su di uno schermo che supporti una frequenza di aggiornamento a 120 Hz.