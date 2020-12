Fortnite v15.10, arriva la Stagione di Mezz'Inverno: Casa Base e molto altro tra le novità

Con la pubblicazione della patch 15.10 di Fortnite: Battaglia Reale, il free to play di Epic Games si aggiorna e accoglie al suo interno una vasta selezione di contenuti.

Arriva in particolare una interessante serie di novità a tema natalizio per la modalità Salva il Mondo, che inaugura l'avvio della Stagione di Mezz'inverno, pronta a protrarsi sino alle ore 01:00 del 25 gennaio 2021. I contenuti collegati sono molteplici e includono il ritorno di Casa Base. A partire dal 19 dicembre, i giocatori potranno cimentarsi nella serie di incarichi Giocattoli Ribelli con l'obiettivo di sbloccare Jilly Tazzina, la nuova Straniera giocattolo. Quest'ultima offre interessanti vantaggi in partita, con la possibilità di infliggere danni critici agli avversari e di trovare nuovi bersagli dopo ogni tiro. Debuttano in-game anche le Sfide Frostnite, con le quali sbloccare l'ambita Pistola Spargizenzero.



Il negozio Lama di Fortnite: Battaglia Reale accoglie poi speciali contenuti a tema natalizio, ma anche alcune sorprese gratuite che faranno progressivamente la propria comparsa. Tra le novità è già stato confermato uno speciale Lama extra, riscattabile tra 23 e 26 dicembre. A partire dal 26 dicembre sarà inoltre possibile cimentarsi con la sfida Consegna Speciale Frostnite, per sbloccare Ted, specialista nel mettere a segno danni critici. Nelle settimane successive, ulteriori sfide promettono ricompense esclusive, con i festeggiamenti che si protrarranno per oltre un mese!

In chiusura, ricordiamo che Epic Games ha inoltre abilitato il supporto alla modalità 120 fps in Fornite, ora disponibile su PlayStation 5, Xbox Series S e Xbox Series X.