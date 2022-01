Fortnite v19.10: il nuovo update riporta Pinnacoli Pendenti e introduce i Klombo

Come promesso, oggi Epic Games ha pubblicato l'atteso aggiornamento 19.10 di Fortnite, che ha portato con sé il punto d'interesse più famoso della storia del battle royale e una nuova creatura leggendaria. Scopriamo assieme tutti i dettagli.

L'inesorabile disgelo ha permesso l'emersione di Pinnacoli Pendenti, un punto d'interesse proveniente dal glorioso passato di Fortnite. Per moltissimo tempo uno dei luoghi d'atterraggio più amati (e odiati) della community, Tilted Towers era sparito dopo l'inizio del secondo capitolo del battle royale. Ora è tornato in tutto il suo splendore, con l'inconfondibile torre dell'orologio e gli alti edifici che nascondono appartamenti, ristoranti, garage sotterranei e moltissimo altro.

L'aggiornamento 19.10 di Fortnite sancisce anche il debutto dei Klomba, creature dalle dimensioni enormi ma completamente pacifiche... finché qualcuno non le provoca. Potete scalare la loro coda per raggiungere lo sfiatatoio sulla testa per poi farvi scagliare in alto a grande distanza per sfuggire a una situazione difficile. Inoltre, è noto che starnutiscono oggetti dopo aver mangiato a sufficienza! I Klomba mangiano praticamente di tutto, ma i loro pasti preferiti sono le Klombacche.

Epic Games ha anche tirato fuori dal magazzino il Lanciagranate, non senza apportare qualche modifica. I proiettili ora esplodono dopo il primo rimbalzo e hanno una traiettoria più diretta verso il bersaglio. Il Lanciagranate si trova nei forzieri rari, nelle consegne di rifornimenti e negli squali.