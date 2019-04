Fortnite v8.20: il nuovo aggiornamento introduce l'Arco Esplosivo!

Come promesso, Epic Games ha iniziato il rollout del Content Update aggiornamento 8.20 di Fortnite, la nuova patch è ora disponibile per il download su tutte le piattaforme, vediamo insieme le novità introdotte per le modalità Battle Royale, Salva il Mondo e Creativa.

La patch porta in dote solamente un nuovo oggetto, l'arma arco esplosivo già trapelata lo scorso fine settimana tramite un leak dei dataminer. L'arco esplosivo sarà disponibile dal 4 aprile e potrà essere acquistato fino all'11 aprile, al momento non è chiaro se l'arma potrà essere utilizzata solamente in Salva il Mondo o anche in modalità Battle Royale.

L'aggiornamento v8.20 di Fortnite risolve anche alcuni bug e problemi tecnici minori con l'obiettivo di aumentare la stabilità del gioco, si tratta di fatto di un Minor Update che non ha introdotto particolari novità, in attesa del Major Update 8.30 in arrivo la prossima settimana.

La patch odierna non ha richiesto manutenzione dei server e Fortnite non è dunque andato offline, l'unico downtime sarà il tempo richiesto per il download e l'installazione, generalmente pochi minuti. Restiamo in attesa di scoprire invece quali saranno le Sfide della Settimana 6 al via giovedì 4 aprile, un leak potrebbe svelarle già nelle prossime ore...