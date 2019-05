Fortnite v9.10: tutte le novità di Battle Royale, Modalità Creativa e Salva il Mondo

Epic Games ha pubblicato oggi il Content Update della patch 9.10 di Fortnite, che introduce tante novità per Battle Royale, Salva il Mondo e Modalità Creativa, tra cui l'attesissima Mitraglietta a Raffica per la Battaglia Reale.

Fortnite Battaglia Reale

Mitraglietta a raffica

Questa mitraglietta a raffica ha una potenza devastante nei combattimenti ravvicinati.

Rotazione Modalità a Tempo

Coppie Oro Massiccio

Combatti fino alla fine usando armi leggendarie!

Squadre Fuori Magazzino

Gioco di Battaglia reale con un set limitato di armi, interamente composto da oggetti che nelle modalità standard sono in magazzino.

Incontri Ravvicinati a Squadre

È l'ora del combattimento ravvicinato con i fucili pesanti e i jetpack!

Rissa a Squadre

Da oggi vengono generati 4 punti caldi per ogni partita, per far sì che ne appaia almeno uno per ogni lato il più spesso possibile. Si tratta di una soluzione temporanea, che utilizzeremo finché non avremo implementato una funzionalità che permetta di generare con precisione lo stesso numero di punti caldi per ogni lato nelle modalità a grandi squadre.

Fortnite Modalità Creativa

Nuove pavimentazioni

Modifica la pavimentazione delle tue creazioni per catturare la giusta atmosfera!

Tema miniera

Crea il tuo pozzo minerario personale, tutto da esplorare!

Prefabbricati e gallerie

Aggiunte 4 nuove gallerie pavimentazione: Galleria erba x terra B - un design simile alla galleria pavimento erboso precedente, ma con l'aggiunta di ciuffi d'erba.

Galleria pavimenti erba x sabbia increspata

Galleria pavimenti sabbia increspata x sabbia

Galleria pavimento neve x ghiaia

Aggiunta galleria anello B - include anelli degli stessi colori delle luci del segnalatore.

Aggiunta la galleria miniera

Aggiunta una galleria oggetto Porta - la porta funzionerà come un oggetto e potrà essere posizionata ovunque

Aggiunta una galleria variante muro - più opzioni di personalizzazione per gli edifici

Fortnite Salva il Mondo

Southie Fossile

Nessun eroe batte la Rigenerazione energia del vantaggio Concentrazione di dinosauro! Semplicemente il (tricera)top!

Stregato

Annulla la maledizione o preparati al peggio!

Missioni e Sistemi

Nuova simulazione WarGames: Stregato

Gli eroi sono maledetti all'inizio della simulazione e devono attivare delle statue antiche per rimuovere gli effetti

Attenzione! Gli effetti dannosi della maledizione aumentano nel tempo e la maledizione stessa tornerà dopo averla dissipata!

Una nuova simulazione WarGames significa più chance di ottenere biglietti evento, un nuovo stendardo e una maggiore varietà di Incarichi giornalieri

Eroi

Abbiamo aggiunto un nuovo eroe nel Negozio dell'evento: Southie fossile entra nella battaglia!

Vantaggio standard: Concentrazione di dinosauro Mentre lo scudo è esaurito, rigenera 4 energia al secondo. Vantaggio Comandante: Concentrazione di dinosauro+ Mentre lo scudo è esaurito, rigenera 12 energia al secondo. Disponibile nel Negozio dell'evento il 29 maggio alle 02:00, ora italiana.