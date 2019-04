Fortnite: arriva la variante della skin Reflex, Riflesso Furtivo

Alla fine dello scorso anno NVIDIA ed Epic Games hanno lanciato la Skin Riflesso di Fortnite, esclusiva per i giocatori in possesso di una delle schede NVIDIA aderenti alla promozione. Questo set è poi arrivato anche nel negozio, causando le ire degli acquirenti del bundle...

La skin Riflesso poteva essere acquistata regolarmente nel negozio di Fortnite, di fatto perdendo così la sua natura esclusiva. La community si è fatta sentire lamentando giustamente la perdita dell'esclusività, per tutta risposta Epic Games ha promesso una nuova skin esclusiva.

E così effettivamente è stato, il pacchetto Contrattacco Riflesso è stato introdotto dall'aggiornamento 8.30 di Fortnite ma non include solamente una variante del costume Riflesso, come inizialmente dichiarato, bensì anche uno strumento di raccolta, un deltaplano ed un dorso decorativo con tonalità rosso e nera anzichè verde e nera come la skin Contrattacco standard.

Questo outfit è disponibile esclusivamente per coloro che hanno acquistato una delle schede NVIDIA aderenti alla promozione e non può essere ottenuto in altro modo, come confermato anche da Epic Games.