Fortnite: Girosfera Baller in arrivo, scoperto un problema con la Mappa del Tesoro Sepolto

Dopo il possibile ritorno dei Carrelli della Spesa e del velivolo X-4 Stormwing in Fortnite Stagione 8, Epic Games starebbe pensando di introdurre anche un nuovo veicolo, apparentemente denominato Baller.

Fortnite Baller

Al momento non ci sono conferme in merito ma questo strano veicolo è comparso nel codice sorgente del più recente aggiornamento, con tanto di assets grafici che ne mostrano il design definitivo: una sfera trasparente con un sedile all'interno ed una ventosa sulla parte frontale, in grado di rotolare ed "attaccarsi" a qualsiasi superficie. Il veicolo Baller dovrebbe fare la sua comparsa con l'aggiornamento di questa settimana, in arrivo il 12 o 13 marzo.

Mappa del Tesoro Sepolto

Un video pubblicato su Reddit ha svelato un bug della Mappa del Tesoro Sepolto, che in alcuni casi potrebbe non mostrare correttamente la x rossa, ovvero il punto di interesse. Il community manager Sean Hamilton ha riferito che riporterà il problema al team di sviluppo, il bug dovrebbe quindi essere risolto entro pochissimi giorni.