Fortnite: quando verrà pubblicato l'aggiornamento 8.40?

Gli aggiornamenti di Fortnite vengono solitamente pubblicati ad inizio settimana, ma il giorno non è mai fisso. L'update 8.30 (che ha introdotto il Furgone di Riavvio) è stato pubblicato mercoledì scorso, mentre per il prossimo non è ancora stata stabilita una data precisa. Epic Games, in ogni caso, ci ha fornito una tempistica approssimativa.

In un post pubblicato sul sub-Reddit ufficiale del gioco la compagnia americana ha fatto sapere che l'aggiornamento 8.40 non verrà pubblicato prima di mercoledì 17 aprile. Ciò significa che, se qualcosa dovesse andare storto durante la lavorazione delle nuove funzionalità, l'uscita potrebbe anche slittare al giovedì. Con il comunicato, inoltre, Epic Games ha anche indirettamente confermato che la prossima sarà una patch completa, e non un aggiornamento di contenuto della precedente 8.30.

Non sono ancora note le novità che verranno introdotte, ma è stato chiarito che saranno risolti i bug audio segnalati dai giocatori. Stando ad alcune indiscrezioni, inoltre, potrebbe fare il suo ritorno la MAT di Thanos, giusto in tempo per l'uscita dell'atteso Avengers Endgame nei cinema di tutto il mondo.