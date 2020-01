Fortnite verrà superato da Apex Legends nel corso del 2020?

Fortnite ha incassato 1.8 miliardi di dollari nel 2019 ma secondo l'analista Jesse Divnich di Interpret questi numeri non saranno raggiunti o superati nel 2020, anno che potrebbe segnare il primo sostanziale crollo commerciale del gioco Epic.

"I dati di Fortnite sono chiari e ad oggi ci sono più giocatori che abbandonano rispetto a nuovi arrivi, inoltre c'è molta più competizione nel genere rispetto a quanta ce ne fosse nel 2018. I dati in nostro possesso rivelano che i giocatori sono meno entusiasti del solito sui nuovi aggiornamenti, sugli eventi e in generale sul futuro di Fortnite, con il Capitolo 2 che avrebbe riscosso meno successo del previsto."

Divnich sposta poi il focus su Apex Legends: "il 2020 potrebbe davvero essere il suo anno. Nel 2019 ha riscosso un successo pazzesco al lancio, un successo inatteso e infatti Respawn non era assolutamente pronta a gestire questo successo, trovandosi in difficoltà al momento di lanciare nuovi contenuti. Ma i dati indicano che molti utenti stanno tornando."

Fortnite al momento continua come detto a macinare numeri positivi per quanto riguarda le entrate anche se il numero di utenti attivi è in calo su base annuale, fattore fisiologico dovuto all'entrata in scena di nuovi agguerriti rivali.