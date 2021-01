Fortnite in vetta: il 2020 si è chiuso con oltre 15 milioni di giocatori

Le Stagioni 4 e 5 di Fortnite: Battaglia Reale sembrano aver conquistato il pubblico, che ha portato il battler royale gratuito verso nuove vette in termini di successo e risultati.

A segnalarlo è la compagnia di analisi SuperData, che in un nuovo report legato all'andamento del mercato nel corso del mese di dicembre 2020 offre un'interessante panoramica del settore del videogioco. Riferendosi in particolare alla produzione di Epic Games, si evidenzia come Fortnite abbia raggiunto con la fine dell'anno un nuovo picco di entrate. Considerando i mercati PC e console, i profitti derivanti dal free to play hanno infatti superato i risultati registrati nel mese di agosto 2020, che aveva segnato una vetta di particolare rilievo.

A ciò si aggiunge un grande successo anche in termini di pubblico, mai così ampio da addirittura l'agosto del 2019. A contribuire a questo grande successo, segnala SuperData, sono state soprattutto le prestigiose collaborazioni messe in campo dal team di Epic Games per la fine dell'anno. L'evento conclusivo della Stagione 4 a tema Marvel, ad esempio, ha portato con sé circa 15,3 milioni di giocatori attivi in contemporanea. La Stagione 5, da parte sua, sta continuando su questa strada, con eventi a tema Halo, God of War e molti altri. Proprio di recente, ad esempio, è stata attivata una partnership tra Fortnite e Terminator.