Fortnite: vi regaliamo un codice per la skin rara Riflesso!

Epic Games e NVIDIA hanno recentemente annunciato il Pacchetto Contrattacco di Fortnite, che tra gli altri oggetti comprende anche la skin rara Riflesso. L'unico modo di ottenerlo è quello di acquistare una scheda a scelta tra NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti, 1070 e 1060 ma abbiamo in serbo per voi una sorpresa...

Si da il caso, tuttavia, che noi di Everyeye siamo entrati in possesso di un codice per la skin Riflesso e che abbiamo ben pensato di regalarlo ad uno di voi! Se siete interessati ad ottenerlo, allora vi invitiamo a commentare questa notizia con uno screenshot del vostro account di Fortnite che mostra il personaggio e il nickname in bella vista.

Ribadiamo come la skin Riflesso sia esclusiva del bundle NVIDIA e dunque non ci siano altri modi per ottenerla, se non acquistare una delle schede video indicati o partecipare al nostro contest, che ovviamente non richiede alcun acquisto. Allora, che aspettate? Per avete una chance di mettere le mani su questa skin non dovete far altro che tentare la fortuna commentando questa notizia, avete tempo due settimane a partire da oggi, fino al 18 dicembre... poco dopo avverrà l'estrazione del fortunato vincitore, che verrà contattato in forma privata per ricevere il codice, riscattabile su tutte le piattaforme di gioco. Buona fortuna!