Fortnite: al via la modalità Sniper Shootout, disponibile per pochi giorni

ha ufficialmente annunciato di aver dato il via ad una nuova modalità a tempo limitato in(Battle Royale)., questo il nome della modalità che, come facilmente intuibile, porrà completamente l'attenzione sui fucili da cecchino.

Esplorando la mappa di gioco in modalità Sniper Shootout, i giocatori troveranno sparsi negli edifici soltanto dei fucili di precisione con cui cercare di beffare i propri nemici dalla distanza. Un'unica eccezione è costituita dalle pistole revolver, unica arma a corto raggio a rimanere disponibile anche in questa modalità. Ad esclusione delle granate, oggeti e consumabili vari saranno inoltre presenti come al solito.

Sniper Shootout sarà disponibile fino al 2 febbraio, quando lascerà il posto ad una nuova modalità non ancora annunciata.

Fortnite è disponibile in Early Access per PC, PS4 e Xbox One. Dopo l'annunciata chiusura di Paragon, Fortnite sarà completamente al centro dell'attenzione di Epic Games.