Fortnite: al via oggi alle 15:00 le nuove Sfide di Natale

Oggi pomeriggio alle 15:00 (ora italiana) partiranno le Sfide di Natale di Fortnite, parte dell'evento speciale 14 Giorni di Fortnite, che offrirà interessanti ricompense a tema festivo, una per ogni giorno della settimana.

Il leaker e dataminer Sr DraBx ha scoperto la lista in anticipo e come di consueto si è affrettato a pubblicarla su Twitter, da notare come alcune sfide siano legate alle uova, oggetto misterioso scoperto nel codice sorgente dell'aggiornamento 7.10 ma non ancora presenti ufficialmente in gioco.

Sfide 14 Giorni di Fortnite: colpisci i nemici con armi diverse, Danza vicino agli alberi di Natale, rompi le decorazioni fiocco di neve, attraversa i cerchi con gli aerei X-4 Stomwing, cerca le Uova d'Oca, cerca i forzieri, gioca con la modalità Creativa, gioca almeno una partita con gli amici, colpisci gli avversari con le palle di neve, apri un regalo, trova un bastoncino di zucchero, realizza X punti (non ancora specificato) con lo snowboard e ringrazia l'autista del Bus Battaglia in varie partite.

Queste sfide, come detto, debutteranno a partire da oggi alle 15:00, purtroppo non sappiamo quale sarà la prima challenge, inoltre trattandosi di un leak Epic potrebbe decidere di cambiare l'ordine oppure di rimuoverne alcune sostituendole con altre. Tornate su queste pagine per le guide alle Sfide di Natale di Fortnite Battle Royale.