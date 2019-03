Fortnite: al via il primo torneo in game da 100.000 Dollari, come partecipare

I giocatori di Fortnite avranno la possibilità di competere in un torneo da 100.000 Dollari in-game, attraverso un nuovo torneo in formato Duo chiamato "Scallywag Duo Cup".

Annunciato come parte dell'aggiornamento v8.10 in Fortnite, il torneo riservato alle coppie di giocatori sarà la prima possibilità per i partecipanti di vincere premi in denaro in game, semplicemente giocando da casa.

Certo, tutti potranno partecipare alla prima fase, come vedremo, ma la corsa alla qualificazione sarà davvero dura: solo i giocatori più abili di ogni area otterranno un posto dopo il primo turno, a partire dal 16 marzo.

Come qualificarsi per “Scallywag Duo Cup” in Fortnite: per poter guadagnare l'accesso al torneo i giocatori devono essere al top 3% a livello globale dell'evento Solo o Duo Gauntlet che si terrà a partire dalle 17:00 (ora nostrana) del 16 marzo.

Tutti i giocatori idonei potranno prendere parte al primo round. Nel secondo turno però, potranno partecipare solamente i primi 3.000 giocatori qualificati del primo round.

Le regole esatte e la struttura di distribuzione del punteggio per la “Scallywag Duo Cup” non sono ancora state rese pubbliche da Epic Games. Quindi, non ci resta che restare in attesa di ulteriori aggiornamenti. Il team ha promesso di fornire tutte le informazioni necessarie nel corso della settimana.