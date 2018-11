Fortnite: al via le qualificazioni del Winter Royale con ben 1.000.000$ in palio!

Pochi minuti fa, alle ore 11:00 di oggi 24 novembre, Epic Games ha dato ufficialmente il via al primo round di qualificazione del Winter Royale, torneo di Fortnite Battaglia Reale aperto a tutti i giocatori che mette in palio la bellezza di 1.000.000 di dollari!

È possibile accedere alle qualificazioni direttamente dalla lobby del gioco. L'avanzamento può invece essere tenuto sotto controllo nella sezione Eventi. Il primo round durerà 3 ore e terminerà alle ore 14:00. Nella giornata di oggi ne sono previsti altri due, dalle 15:00 alle 18:00 e dalle 19:00 alle 22:00. Si ricomincia poi domani 25 novembre, con altri tre turni di qualificazione che si svolgeranno ai medesimi orari.

Durante le qualificazioni, i giocatori sono chiamati a dare il meglio di sé per ottenere il miglior punteggio possibile per ottenere l'accesso alle finali del Winter Royale. Verranno prese in considerazione le Vittorie Reali, le eliminazioni effettuate e i piazzamenti al termine delle partite. Le finali, alle quali potranno partecipare i migliori giocatori di ogni regione, avranno luogo secondo questo calendario:

Finali americane della Winter Royale : 11/12/2018 - 12/12/2018

: 11/12/2018 - 12/12/2018 Finali europee della Winter Royale: 30/11/2018 - 01/12/2018

Stando a quanto riferito da Epic Games, questo torneo fungerà da prova generale in vista dell'evento competitivo più importante del 2019, ovvero la Fortnite World Cup. Durante la Winter Royale la compagnia raccoglierà dati utili alla preparazione della procedura che si svolgerà in futuro. In bocca al lupo!