Fortnite: al via la Stagione 6, trailer di apertura e patch notes con tutte le novità!

Finalmente Epic Games ha pubblicato la patch notes dell'update 6.0 di Fortnite Battaglia Reale, elencando tutte le novità in arrivo con la Stagione 6. Disponibile anche un nuovo teaser trailer che anticipa i cambiamenti apportati alla mappa di Battaglia Reale.

Fortnite Stagione 6 include un nuovo Pass battaglia con 100 livelli e oltre 100 ricompense da sbloccare, disponibile da subito all'acquisto al prezzo di 950 V-buck. Come potete vedere nelle immagini riportate in calce alla notizia, l'isola di Battaglia Reale è stata aggiornata con diverse modifiche strutturali e con l'introduzione dei Piccoli amici, dei simpatici animali da compagnia che potremo avere al nostro fianco durante le partite. I giocatori potranno utilizzare anche le Pietre ombra, un nuovo oggetto consumabile che potrà essere raccolto in giro per la mappa.

Di seguito riportiamo le caratteristiche dei nuovi oggetti introdotti nella Stagione 6 di Fortnite Battaglia Reale:

Pietre ombra, oggetto consumabile che si trova tipicamente attorno alle aree corrotte della mappa.

Usare una pietra ombra applica la "Forma ombra" per un breve periodo di tempo.

Quando si è in Forma ombra:

Non si possono usare le armi.

Si diventa invisibili ai nemici quando si resta fermi.

Si diventa più visibili e ci si lascia dietro una Traccia ombra quando ci si muove.

Si ottiene velocità di movimento e altezza di salto aumentate e l'immunità ai danni da caduta.

Si ottiene una nuova abilità: Fase, che può essere attivata usando il comando di fuoco primario.

Fase: Ti catapulta verso la direzione nella quale sei rivolto e ti consente ti passare attraverso gli oggetti.

L'effetto dura 45 secondi ma può essere annullato tenendo premuto il comando di fuoco alternativo (usa mirino).

Granata a impulsi, Mitraglietta silenziata, Mitragliatrice leggera, Rimbalzante ed Esplosivi telecomandati in magazzino.

Tutte le armi/oggetti aggiunti al magazzino nella patch 6.0 resteranno attualmente disponibili nel Parco giochi.

È stata aggiunta la funzionalità inerzia ai Rampini. Quando si colpisce un oggetto in movimento (veicolo o giocatore), la sua inerzia viene aggiunta alla tua forza di lancio.

Questo si verifica soltanto quando guadagneresti inerzia, non ne puoi perdere in questo modo.

Le cariche dei Rampini sono state ridotte da 15 a 10.

Danni della Doppietta ridotti da 143/150 a 114/120

La possibilità di generazione del bottino a terra Pistola doppia è stato ridotto da 1,49% a 0,88%.

Di seguito, invece, le nuove località introdotte nella mappa di Battaglia Reale:

Isola fluttuante

Aree corrotte

Campi di mais

Castello infestato

Aggiunto anche un nuovo nemico per la modalità Salva il Mondo, l'Energumeno antisommossa, un avversario molto ostico da affrontare in uno scontro diretto. Cosa ne pensate delle novità inserite con la Stagione 6 di Fortnite? Segnaliamo che i server torneranno operativi al termine della manutenzione programmata.