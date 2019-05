Fortnite: i viaggi nel tempo saranno al centro della Stagione 9?

Manca ormai davvero poco al termine della Stagione 8 di Fortnite Battaglia Reale e, con tutta probabilità, l'inizio della Stagione 9 è fissato proprio al prossimo giovedì 9 maggio 2019.

In attesa che Epic Games inizi a pubblicare sui propri account social le ormai tradizionali immagini teaser, gli utenti stanno provando ad immaginare quale sarà il tema centrale della prossima stagione e, secondo alcuni, avremo a che fare con i viaggi nel tempo. Stando infatti al parere di alcuni giocatori professionisti, la distruzione di Corso Commercio e di Pinnacoli Pendenti, unita al ritorno di una vecchia arma come la potentissima Pistola a Tamburo, non fanno altro che seminare il caos nel mondo di gioco. L'unico evento che potrebbe riportare tutto alla normalità è un viaggio nel tempo, anche se non è da escludere che aree della mappa come quelle distrutte possano cambiare per sempre. Al momento si tratta solo di supposizioni, ma è molto probabile che ad avere un forte legame con questi viaggi spazio-temporali sia il bunker apparso in Sponde del Saccheggio.

Vi ricordiamo che il vulcano di Fortnite ha distrutto due importanti aree della mappa nel corso dell'evento di sabato sera. Durante il viaggio al magazzino, inoltre, alcuni utenti hanno riscontrato dei problemi e, pertanto, Epic regalerà un deltaplano a tutti i giocatori che hanno preso parte all'evento.